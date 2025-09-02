Installer un ring de boxe demande de la méthode, de l’organisation et une certaine rigueur, car il s’agit d’une...
Dans cet épisode d’Extraterrien, j’ai eu l’honneur de recevoir Xavier Thévenard, triple vainqueur de l’UTMB, accompagné de Benoît, nutritionniste...
Le breton Guirec Soudée s’est rapidement démarqué en bouclant avec sa poule Monique un tour du monde par les...
Le 21 juin 2025, nous avons suivi Killian Luison sur l’ASICS Aravis Trail : 48 km, 3100 mètres de...
Un bootcamp est une forme d’entraînement intense qui combine des exercices de musculation, de cardio, et de renforcement musculaire....
Je chevauche une machine pour être plus performant
Ici à Tarifa, c’est le paradis des kitesurfeurs ! Réalisateur : Bertrand Aguirre, Remi Cadoret
Pour sculpter son corps ou pour se relaxer, à vous de choisir votre sport aquatique ! Jetez-vous à l’eau...
En Sibérie, le Kamtchatka est un territoire presque intact, volcanique et glacé. Entre neige et mer, un surfeur givré...
Si le paddle gonflable a su séduire un grand nombre d’utilisateurs, c’est grâce à sa facilité de transport. C’est...
Un documentaire sur l’enfance et l’histoire de ces 2 légendes du football.
En cinq participations à la Finnmarkslopet (la course de chiens de traîneaux la plus longue et la plus difficile...
Dans le domaine de la musculation et de l’amélioration des performances, le contrôle des hormones est crucial pour maintenir...
Le sport est un merveilleux outil pour nous pousser à nous réaliser et à repousser nos limites. Malek Boukerchi,...
En Janvier 2008 , Lewis Hamilton signe un nouveau contrat de 5 ans , de plusieurs millions de dollars...
Vincent Lecoq nous dresse le portrait d’un coureur cycliste français qui est inconnu en Allemagne : Raymond Poulidor. Tout au...
Pour son dernier Wimbledon, retour sur l’incroyable parcours d’Andy Murray en 2016. 77 ans après Fred Perry, un Britannique...
Marseille fait figure d’exception en France. Dans aucune autre ville du pays, le club local de football ne suscite...
Dans ce documentaire inédit signé John FERREIRA, le journaliste de la rédaction plonge dans le poste si particulier de...
Jusqu’à quelle hauteur un homme peut-il sauter ? Ce troisième épisode s’intéresse à deux des participants aux JO de...
