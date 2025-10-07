Documentaire

Née d’un rêve de libération, subtile mariage de la danse, de la musique et des arts martiaux, la capoeira a été développée au Brésil par les esclaves africains sur la voix de la révolte.

Elle est le signe, encore aujourd’hui, de l’esprit de sédition de ce peuple, dont le goût du combat est inscrit à jamais dans les gênes: celui de la vérité contre le mensonge, de la liberté contre l’asservissement. C’est en suivant l’itinéraire de Tim et Boca, jeunes hommes ayant échappé à la délinquance grâce à la capoiera, et qui transmettent aujourd’hui leur savoir aux plus jeunes, que nous découvrirons les différents courants de la pratique de ce sport.

Réalisé par : Ch. BERNARD. Produit par Tetra Media