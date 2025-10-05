Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Inside Stade Rochelais Rugby – Sur le toit de l’Europe Découvrez notre reportage inédit de 52 minutes retraçant la magnifique épopée des Rochelais en phase finale de Champions Cup...

Article Quelques astuces pour prévenir les points de côté lors de l’effort Les points de côté pendant l’effort physique sont un problème courant qui peut affecter la performance et le plaisir...

Conférence Treks engagés & hautes montagnes Deux conférences sont proposées: Une sur nos treks engagés et une sur les Hautes Montagnes 1ère partie : Nos...

Documentaire La diagonale des fous : la course extrême de La Réunion C’est la course de tous les extrêmes avec ses 165 kilomètres à parcourir sur 66 heures. Chaque année, les...

Documentaire Pourquoi moi ? Focus sur le mental des sportifs de haut niveau Pour répondre à ces questions et définir leur profil, John FERREIRA et Julien GRES sont allés à la rencontre...

Article Le guide des sites pour passionnés de fitness et pilates Le monde du sport et du bien-être connaît aujourd’hui un véritable engouement, et parmi les disciplines qui séduisent de...

Podcast Kobe Bryant, stoppé en plein vol Kobe Bryant n’était pas un simple joueur de basket, mais l’enfant chéri des Etats-Unis. Quand il meurt le 26...

Podcast Greg Louganis, le grand plongeon dans l’inconnu Greg Louganis est le plus grand plongeur de l’histoire. Auteur d’un doublé à 3 mètres et 10 mètres aux...

Documentaire Snowboard & Roller Sur neige et sur terre, pour apprendre et progresser en snowboard et en roller ! Avec les conseils des...

Documentaire Désaccord majeur Un documentaire consacré à la contestation dans le sport diffusé en mai sur les antenne du groupe Canal+.

Documentaire Roger Federer – 20 ans de Grass Retour sur la grande histoire d’amour entre Roger Federer et Wimbledon, huit fois vainqueur à Londres et qui sera...

Documentaire Les Scoring Girls En Allemagne, le projet Scoring Girls a pour but d’amener les filles issues de l’immigration à s’émanciper grâce au...

Documentaire Sur les traces de Chris Bonington… ou presque! En août 2014, 7 adolescents de 15 à 18 ans issus de l’Ecole d’aventure du CAF Grenoble-Isère sont partis...

Documentaire Zidane, l’intouchable Portrait d’une icône du foot, son clan, son business, son besoin maladif de contrôler son image et sa période...

Podcast Maxime Sorel – Skipper, aventurier et Finisher de l’UTMB 2025 Dans cet épisode d’Extraterrien, nous avons le plaisir d’accueillir Maxime Sorel, un véritable modèle de résilience et de polyvalence....

Documentaire Les légendes de Premier League : Jamie Carragher Jamie Carragher est un footballeur anglais né le 28 janvier 1978 à Bootle. Ce défenseur, jouant principalement dans l’axe,...

Article L’art de l’échauffement pour prévenir les blessures L’échauffement est souvent considéré comme une simple formalité avant de se lancer dans une activité physique. Pourtant, il joue...

Documentaire Jogging : comment s’y mettre Depuis plusieurs années, le jogging connaît un succès sans précédent. Et pour cause, ce sport gratuit, facile d’accès et...