Documentaire

Les courses de chevaux ont toujours été un sport extrêmement populaire et passionnant sur lequel parier. En effet, malgré les multiples adaptations au fil du temps, les courses de chevaux figurent parmi les types de paris sportifs les plus prisés. Aussi loin qu’on puisse remonter, les hommes ont toujours parié sur les courses épiques . A la Grèce antique par exemple, plusieurs récits font état d’un véritable engouement pour ces courses qui étaient également des spectacles ouverts au grand public.

A cette époque, les paris se faisaient sur le terrain ou près des hippodromes. Mais désormais, ce n’est plus un impératif. Vous pouvez faire des mises à partir de chez vous sans quitter le confort de votre domicile. Pour cela, il suffit de se rendre sur un site de pari sportif en ligne grâce à votre ordinateur ou votre smartphone.

Un peu moins célèbre que le football, les courses de chevaux séduisent une multitude d’adeptes de pari sportif. Et si vous aussi vous êtes séduit par ce type de jeu, vous serez probablement intéressé par cet historique des courses de chevaux. Varieur Montague notre expert en paris sportifs vous fera découvrir l’histoire des courses de chevaux.

Les courses de chevaux : un saut en arrière

Les animaux sont des animaux fascinants dont la majesté et la force ne laissent l’ombre d’aucun doute. Ils ont accompagné les hommes dans toutes les circonstances, et ont même participé à des batailles et contribué à des victoires. Même si cet animal est surtout connu pour sa force et sa bravoure, il est également connu pour sa vitesse et son endurance. Ainsi, à en croire les archéologues et les historiens, les Babyloniens, les Égyptiens et les Grecs étaient déjà des adeptes des courses de chevaux.

Ceci dit, on a encore du mal à établir à quand remonte exactement les courses de cheveux. Mais ce dont on est certain c’est que c’est à partir des courses de chars pendant la période de la Rome antique que les paris sur les courses de chevaux ont acquis de la popularité. A l’époque, on pouvait parier sur le cavalier ou le char qui arrivera en tête, celui qui se fera renversé, ou celui qui ne finira pas la course. En fait, lors des courses de chars, tout était permis. Les adversaires étaient armés et pouvaient s’en prendre à leurs rivaux. Il était même permis d’endommager les chars des autres, et certains n’hésitaient même pas à blesser les animaux pour sortir vainqueur.

En ce qui concerne les mises, les nobles misaient :

des pièces d’or ou d’argent

des objets précieux,

des esclaves,

des terrains ou d’autres biens de valeur.

Les pauvres quant à eux pariaient des petits objets et leurs biens de valeurs.

Les formes de pari épique moderne

De nos jours, les adeptes de paris peuvent prendre part au jeu de deux manières différentes. La première option est de parier sur une piste de course. La seconde quant à elle consiste à parier via un bookmaker physique ou en ligne.

Le pari sur les pistes de jeu : si vous êtes un passionné de la course de chevaux et également des sensations fortes, vous pouvez participer à des courses de chevaux en ligne et faire des paris sur place. Ces compétitions sont ouvertes au public de tous les âges. Et en dehors du divertissement que cela représente, c’est surtout un jeu de pari très populaire.

Le pari épique via un bookmaker : les bookmakers physiques et les sites de jeux de pari sportif en ligne permettent aux adeptes de parier sur les courses de chevaux. Dans le cas des bookmakers physiques, les paiements se font généralement en cash. Avec les sites de jeu en ligne par contre, les joueurs ont le choix entre plusieurs modes de paiements électroniques.

L’avantage avec les sites de pari sportif en ligne est que les joueurs n’ont plus besoin de se déplacer. Ils peuvent faire des mises chez eux, à leur bureau ou ailleurs. Ils ont simplement besoin d’un ordinateur de bureau ou d’un Smartphone, ainsi que d’une connexion internet.

En outre, les plateformes dédiées aux jeux en ligne proposent d’autres sports à l’instar du football, du basketball, du volley ball, du hockey sur glace, etc. D’autres courses telles que la course de chiens sont également disponibles sur ces plateformes. Et avoir un large choix de jeu permet de profiter davantage de son expérience de jeu.