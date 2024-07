Documentaire

Le quotidien du prodige du cyclisme érythréen Biniam Girmay, des courses du dimanche dans sa ville natale jusqu’au Tour de France 2023. Une plongée dans la roue d’un jeune sportif prêt à de grands sacrifices pour atteindre son rêve.

En Érythrée, le cyclisme, importé par les colons italiens pendant la première moitié du XXe siècle, jouit d’une popularité incontestée auprès de la population, qui l’a désigné comme son sport préféré. Biniam, talentueux coureur de 18 ans en 2018, arrive aux limites du sport amateur et rêve de faire carrière en Europe : l’Union cycliste internationale, basée en Suisse, sélectionne les meilleurs à travers le monde pour les aider à rejoindre des équipes professionnelles. Chez lui, Biniam Girmay a tout gagné, des courses du dimanche à Asmara, sa ville natale, jusqu’au championnat d’Afrique de cyclisme sur route junior, où il a décroché une triple victoire sur l’épreuve en ligne, le contre-la-montre individuel et par équipe. Lorsque l’UCI l’appelle enfin, il s’envole pour la Suisse avec, dans son viseur, la compétition cycliste la plus ancienne et la plus prestigieuse : le Tour de France.

Byniam Girmay vient de créer l’événement le 1er juillet 2024 – et réalisé son rêve – en remportant au sprint la troisième étape du Tour de France. Sur plus d’une centaine d’éditions, seuls quatre cyclistes noirs avaient jusqu’ici participé à la Grande Boucle, sans remporter de victoire avant l’arrivée du jeune sportif érythréen. Il était temps que les choses changent : avec plusieurs succès d’étape au compteur (une première réussite en 2022 sur la course Gand-Wevelgem, puis à Jesi, durant le Giro d’Italie, avant la consécration début juillet 2024), Biniam Girmay a participé à son premier Tour en 2023, au sein de l’équipe belge Intermarché-Circus-Wanty. De l’Érythrée à l’Europe, les caméras de Lieven Corthouts suivent l’itinéraire de ce nouveau prodige du cyclisme, dont le talent et la couleur de peau suscitent la curiosité des médias internationaux (et leur cortège de questions pas toujours fines…). Concentré, sérieux, Biniam Girmay refuse les clichés qu’on veut lui accoler et rappelle qu’il n’a qu’une seule motivation : le vélo. Un documentaire sur la vie quotidienne d’un jeune homme tout entier tendu vers l’accomplissement de son rêve : une route pavée de sacrifices, notamment celui de sa famille, restée à Asmara, qui ne peut suivre ses succès qu’à distance.

Documentaire de Lieven Corthouts (Belgique, 2024, 52mn)

