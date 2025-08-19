Documentaire

Jonathan, 30 ans, a un rêve fou : devenir l’homme le plus fort du monde.

Trois fois par semaine, ce gaillard d’1,90 mètre pour 115 kilos s’entraîne dur. Il a fabriqué pour cela quelques outils fait maison pour s’exercer à domicile, comme des pneus de 500 kilos.

L’an passé, il était arrivé 8ème à la compétition internationale du World’s Strongest Man. Mais cette année, il espère bien faire partie du podium.

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « L’homme le plus fort du monde »

Réalisation : Estelle Gilles

