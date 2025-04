Documentaire

Ils s’appellent Sébastien, Fabian, Philippe, Alain…Tous ont été blessés dans leur chair alors qu’ils étaient en mission militaire ou en service, à l’étranger ou en France. Tous se sont reconstruits grâce au sport. L’équipe des militaires blessés de la défense nous a accueillis pendant ses entraînements, avant et pendant les compétitions des Jeux Mondiaux Militaires en Corée du sud au mois d’octobre 2015.Un événement auquel une dizaine de militaires blessés français ont pu participer pour la première fois cette année, au mois d’octobre, parmi 7000 athlètes valides et invalides venus d’une centaine de nations différentes. Portraits de ces nouveaux combattants qui racontent, dans le Journal de la Défense, leur histoire et leur parcours vers la victoire. Une leçon de vie et de courage.