Documentaire

Le jour, Anna, mère célibataire de 31 ans travaille dans un centre d’appels. Le soir, deux fois par semaine, c’est dans le monde du Roller Derby qu’elle s’épanouit, un sport presque exclusivement féminin et surtout féministe. C’est en fait la remise au goût du jour de ce qu’on appelait dans les années 50 aux Etats-Unis le roller-catch : une course en équipes sur patins à roulette où tous les coups sont permis. Reportage sur le girl power sur roulettes.

Le Roller Derby est bien plus qu’un simple sport, c’est un mouvement emblématique du girl power. Né dans les années 1930, ce sport a connu un regain de popularité ces dernières années, attirant des milliers de femmes à travers le monde pour embrasser leur force et leur détermination sur les pistes de roller.

Ce qui distingue le Roller Derby, c’est son esprit communautaire et inclusif. Les équipes, composées uniquement de femmes, représentent une diversité impressionnante : toutes formes, tailles, origines et identités de genre confondues. Dans cet environnement, chaque personne trouve sa place, encouragée à s’exprimer pleinement et à développer ses compétences.

Sur le terrain, le Roller Derby est un ballet frénétique de vitesse, d’agilité et de stratégie. Les joueuses, équipées de patins à roulettes et de protections, se disputent le contrôle de la piste dans des matchs intenses et physiques. Mais au-delà de la compétition, c’est l’esprit d’équipe qui prime. Chaque équipe travaille ensemble pour marquer des points et défendre ses coéquipières, renforçant ainsi les liens de solidarité et de confiance.

Ce sport offre également une plateforme unique pour les femmes de briser les stéréotypes de genre. En défiant les normes traditionnelles de féminité, les joueuses du Roller Derby revendiquent leur force, leur indépendance et leur autonomie. Elles sont des modèles inspirants pour les jeunes filles, démontrant qu’elles peuvent être compétitives, athlétiques et puissantes tout en restant fidèles à elles-mêmes.

En dehors du terrain, le Roller Derby est également un moyen de créer des liens sociaux forts. Les ligues organisent régulièrement des événements communautaires, des collectes de fonds et des initiatives de sensibilisation pour soutenir des causes locales et promouvoir l’inclusivité. C’est une véritable force positive qui transcende les frontières et les barrières culturelles.

Un documentaire de Grégoire Queinnec.