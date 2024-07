Le jeffing : courir sans se fatiguer ?

Article

Le jeffing, également connu sous le nom de méthode Jeff Galloway, est une approche révolutionnaire de la course à pied qui promet de rendre la pratique de la course plus accessible et moins fatigante. Inventée par l’ancien marathonien olympique Jeff Galloway, cette technique alterne périodes de course et de marche, permettant ainsi aux coureurs de maintenir leur énergie et d’améliorer leur endurance.

Les principes de base du jeffing

Le jeffing repose sur l’idée que les pauses régulières de marche réduisent la fatigue musculaire et mentale. Contrairement à la course continue, cette méthode permet au corps de récupérer pendant les intervalles de marche, ce qui peut aider à éviter les blessures et à augmenter le plaisir de courir.

L’alternance entre la course et la marche peut varier en fonction du niveau de forme physique de chacun. Par exemple, un débutant pourrait alterner une minute de course avec une minute de marche, tandis qu’un coureur plus expérimenté pourrait courir pendant quatre minutes et marcher pendant une minute.

Les avantages

Prévention des blessures

L’un des avantages les plus significatifs du jeffing est la prévention des blessures. Les pauses de marche régulières réduisent le stress sur les muscles, les articulations et les ligaments, diminuant ainsi le risque de blessure. Cette approche est particulièrement bénéfique pour les nouveaux coureurs ou ceux qui reviennent après une blessure.

Amélioration de l’endurance

Le jeffing permet aux coureurs de maintenir leur endurance sur de plus longues distances. En évitant l’accumulation de fatigue excessive, les coureurs peuvent continuer à courir plus longtemps sans s’épuiser, ce qui est particulièrement utile pour les courses de fond comme les marathons.

Gestion de l’effort

Cette méthode offre également une meilleure gestion de l’effort. En intégrant des pauses de marche, les coureurs peuvent contrôler leur rythme cardiaque et respiratoire, ce qui leur permet de courir de manière plus efficace et de rester en contrôle de leur énergie.

Comment débuter avec le jeffing

Pour commencer avec le jeffing, il est recommandé de choisir un ratio course/marche adapté à son niveau de forme physique. Les débutants peuvent commencer par des intervalles de 1:1, tandis que les coureurs plus expérimentés peuvent essayer des ratios comme 4:1 ou 5:1.

Il est également important de se munir d’une montre ou d’une application de course qui peut signaler les moments de course et de marche. Beaucoup de ces applications offrent des fonctionnalités spécifiques pour le jeffing, facilitant ainsi la mise en œuvre de cette méthode.

Témoignages et succès

De nombreux coureurs ont adopté le jeffing et ont connu un grand succès. Les témoignages abondent de personnes ayant réussi à courir des marathons, des semi-marathons et d’autres courses de longue distance grâce à cette méthode. Non seulement ils ont atteint leurs objectifs, mais ils l’ont fait en ressentant moins de fatigue et en prenant plus de plaisir à courir.

Conclusion

Le jeffing est une méthode innovante qui change la façon dont nous percevons la course à pied. En combinant course et marche, cette technique permet de courir plus longtemps, de prévenir les blessures et de rendre la course plus agréable. Que vous soyez débutant ou coureur expérimenté, le jeffing pourrait bien être la clé pour courir sans se fatiguer.