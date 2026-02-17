Directeur de l’équipe de France de natation à partir de 1995, Claude Fauquet devient ensuite Directeur « Citius altius fortius »,...
Reportage sur la réaction des journalistes sur la décision du club de l’OM de fermer ses portes aux journalistes...
Nikola Obermann nous présente un agrès allemand qui fait tourner la tête : le Rhönrad. Autrice : Nikola Obermann....
La course à pied est souvent perçue comme un simple sport d’endurance ou un moyen efficace de rester en...
Dans la culture gitane, la boxe, c’est incontournable et ça se transmet de génération en génération. Ange, Bryan et...
La course à pieds est une pratique simple et accessible qui offre une myriade de bienfaits, non seulement pour...
Entre 1950 et 1956, une équipe de football hongroise quasi imbattable, remportant des victoires aux scores impressionnants, devint la...
La quête de performance et d’équilibre est devenue un pilier central de notre quotidien, que vous soyez un athlète...
L’incroyable histoire de la reine du tennis féminin dans les années 1950, en pleine période de ségrégation rаcial.
Une traversée exceptionnelle à plus de 4000 m d’altitude. Ajoutez six « 4000 » à votre palmarès ! Deux jours pour...
Wayne Rainey et Kevin Schwantz… un long duel d’anthologie. C’est en 1984 que le monde de la course moto...
Des milliers de cavaliers rêvent d’un cheval d’exception et d’une carrière concrétisée par un titre olympique. Pour la hollandaise...
Marie Patouillet, championne paralympique de Paris 2024 et véritable figure d’engagement. À travers son parcours inspirant, Marie aborde des...
Karambolage s’intéresse au handball. Nous avons rencontré le handballeur le plus allemand de l’équipe de France : Kentin Mahé.
La randonnée est bien plus qu’une simple promenade dans la nature : c’est une activité physique complète qui sollicite...
L’Olympique de Marseille est un club de légende ou plutôt de légendes. Cela ne fait aucun doute. Pour autant...
Marseille fait figure d’exception en France. Dans aucune autre ville du pays, le club local de football ne suscite...
Dimanche 15 avril 2019 l’Équipe de France eFoot remporte la première compétition internationale de l’histoire. Revivez l’ensemble de l’aventure
Cécile Hernandez, Championne Paralympique de parasnowboard, est une experte dans l’art de l’adaptation, une qualité essentielle dans le monde...
C’est l’un des derniers grands plongeurs Bajau.
