Conférence Sport de haut niveau : pour une performance humaine Directeur de l’équipe de France de natation à partir de 1995, Claude Fauquet devient ensuite Directeur « Citius altius fortius »,...

Documentaire Le vrai visage de Bernard Tapie à l’OM Reportage sur la réaction des journalistes sur la décision du club de l’OM de fermer ses portes aux journalistes...

Documentaire Le rhönrad Nikola Obermann nous présente un agrès allemand qui fait tourner la tête : le Rhönrad. Autrice : Nikola Obermann....

Article 4 infos insolites sur la course à pieds La course à pied est souvent perçue comme un simple sport d’endurance ou un moyen efficace de rester en...

Documentaire Marave : immersion dans le monde de la boxe et des gitans Dans la culture gitane, la boxe, c’est incontournable et ça se transmet de génération en génération. Ange, Bryan et...

Article Les effets positifs de la course à pieds sur la santé mentale La course à pieds est une pratique simple et accessible qui offre une myriade de bienfaits, non seulement pour...

Documentaire L’équipe d’or, ces onze footballeurs qui marquèrent leur pays Entre 1950 et 1956, une équipe de football hongroise quasi imbattable, remportant des victoires aux scores impressionnants, devint la...

Article CBD : l’allié de votre récupération ? La quête de performance et d’équilibre est devenue un pilier central de notre quotidien, que vous soyez un athlète...

Documentaire Althea, la championne de Harlem L’incroyable histoire de la reine du tennis féminin dans les années 1950, en pleine période de ségrégation rаcial.

Documentaire Une course Six 4000 – Documentaire en français Une traversée exceptionnelle à plus de 4000 m d’altitude. Ajoutez six « 4000 » à votre palmarès ! Deux jours pour...

Documentaire Pilotes de légende : Wayne Rainey Wayne Rainey et Kevin Schwantz… un long duel d’anthologie. C’est en 1984 que le monde de la course moto...

Documentaire Bonfire : symphonie pour un champion Des milliers de cavaliers rêvent d’un cheval d’exception et d’une carrière concrétisée par un titre olympique. Pour la hollandaise...

Podcast L’athlète Iconique de la Communauté LGBT – Marie Patouillet Marie Patouillet, championne paralympique de Paris 2024 et véritable figure d’engagement. À travers son parcours inspirant, Marie aborde des...

Documentaire Kentin Mahé Karambolage s’intéresse au handball. Nous avons rencontré le handballeur le plus allemand de l’équipe de France : Kentin Mahé.

Article Quels muscles sont sollicités pendant une randonnée ? La randonnée est bien plus qu’une simple promenade dans la nature : c’est une activité physique complète qui sollicite...

Documentaire Les légendes de l’OM – Jean-Pierre Papin L’Olympique de Marseille est un club de légende ou plutôt de légendes. Cela ne fait aucun doute. Pour autant...

Documentaire Sur les traces des minots de l’Olympique de Marseille – Ep 3 Marseille fait figure d’exception en France. Dans aucune autre ville du pays, le club local de football ne suscite...

Documentaire eFoot de France, championne du monde : première étoile Dimanche 15 avril 2019 l’Équipe de France eFoot remporte la première compétition internationale de l’histoire. Revivez l’ensemble de l’aventure