Documentaire



S’envoyer en l’air mais toujours en rase-motte tel, est le credo des speed flyers. Rencontrés à l’occasion du World Speed Flying meeting dans les Alpes, Dominic Mahony-White, Valentin Delluc, Jean-Baptiste Chandelier et Dob Durden nous initient à la discipline. Avec leurs mini voiles plus véloces que celles des parapentes, ces adeptes des sensations fortes embrassent les crêtes à moins d’un mètre du sol et jusqu’à 100 km/h.