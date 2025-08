Article

Hé non ! Passer la tondeuse n’est pas uniquement la corvée du dimanche ! Sans sponsors et sans Grand Prix, c’est aussi un sport motorisé bon marché pour casse-cous amateurs de Do It Yourself. En Europe, aux États-Unis, en passant par le Zimbabwe ou la Nouvelle Zélande, ils sont des milliers à s’élancer dans des compétitions de parfois 24 heures, des courses de vitesses ou d’obstacles juchés sur des tracteurs mtondeuses cross. Ici, deux règles fondamentales : ôter la lame pour des raisons de sécurité et utiliser un moteur de tracteur-tondeuse. En Angleterre, c’est Jim Gavin, ancien pilote de rallye qui crée la première course de tondeuses en 1973 et en invente les règles. En Juin dernier, à Kelsall, à l’occasion de la plus grande convention des véhicules vintage et à vapeur d’Angleterre qui accueillait 22 000 visiteurs, ils étaient une vingtaine de 21 à 67 ans à chevaucher leurs tondeuses.