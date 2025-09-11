Greg LeMond est un miraculé. Au sens littéral du terme. En avril 1987, alors qu’il trône au sommet du cyclisme mondial, l’Américain est victime d’un terrible accident de chasse. Son beau-frère lui a tiré dessus. Vidé de 60% de son sang, LeMond s’accroche à la vie. Et s’en sort. Avant de redevenir le coureur qu’il était et de remporter un nouveau Tour pour huit secondes.