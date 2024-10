Podcast



Dans cet épisode Mathieu Blanchard nous délivre ses secrets pour optimiser son sommeil : « On progresse dans le sommeil, on progresse pas à l’entraînement ». Lorsqu’on s’entraîne, que ce soit en musculation, en course à pied ou dans tout autre sport, on soumet le corps à des microtraumatismes et des efforts intenses qui sollicitent les muscles, les tendons et les systèmes énergétiques. L’entraînement est donc une forme de stress pour l’organisme, destiné à provoquer des adaptations.