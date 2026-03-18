La pratique du sport est reconnue pour ses nombreux bienfaits sur la santé physique et mentale. Cependant, l’augmentation de...
Aujourd’hui, Barthelemy reçoit Frédéric Tranchant, champion du monde de trail court et l’un des meilleurs spécialistes français de la...
Le sport, bien au-delà de ses dimensions physiques et compétitives, s’impose comme une véritable école de la vie, un...
Deux GP et déjà tant à noter. La saison 2026 de Formule 1, lancée avec sa révolution réglementaire et...
La course à pied, souvent perçue comme une simple activité physique, est en réalité une pratique profondément bénéfique pour...
Le temps d’une semaine aux Arcs, le documentaire dresse le portrait de trois speed-riders, ces sportifs de l’extrême qui...
Marc Raquil est peut-être l’incarnation ultime de cette série de Grands Récits baptisée « Sur le fil ». Un soir d’août...
Depuis la nuit des temps, la natation s’est révélée être une activité fondamentale pour l’espèce humaine. Nos ancêtres ont...
Etienne Klein, physicien et philosophe au CEA, nourrit une relation singulière à la montagne qui a été centrale dans...
Les dessous du foot business en Chine. « Quand on est Européen, un match chinois n’a aucun intérêt. »...
Grimper, sauter, se balancer d’une barre à l’autre sans toucher le sol pour boucler un parcours d’obstacles indoor… Né...
Le destin exceptionnel de Lionel Messi, de ses premiers buts à 6 ans dans le club argentin de Rosario...
Vous deviendrez incollables sur le Benfica Lisbonne !
Participez à une course à pieds la plus dur au monde avec Benoit Laval, la Barkley. Vivez une course...
Le dimanche matin, nos ancêtres se rendaient à la messe, en tenues sobres. Aujourd’hui, très nombreux sont nos contemporains...
Rencontre avec les deux coachs de l’équipe de Rennes de Roller Derby : Les Déferlantes. Documentaire réalisé dans le...
L’équipe nationale de football du Bénin, également connue sous le nom des Écureuils, a participé à plusieurs tournois internationaux...
Avec neuf titres remportés, Rafael Nadal a marqué les Internationaux de France de Roland-Garros de son empreinte. Dans la...
“Le Kokankada, c’est le rêve de tous les grimpeurs”. Il attrapait des serpents, lui aussi. Il faisait de l’escalade,...
Plus d’une centaine d’ex-joueurs de la Ligue nationale de hockey, dont plusieurs bagarreurs, livrent un ultime combat dans l’arène...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site