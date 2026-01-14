Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres, détenu alors par Pietro Mennea depuis 13 ans. Mais ce jour-là, au cœur d’une demi-finale olympique maîtrisée de A à Z, Marsh n’a pas eu conscience d’avoir un temps d’avance sur la légende. Il a donc ralenti. Histoire d’un rendez-vous raté.