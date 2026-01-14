Dans cet épisode d’Extraterrien, Barth et Marie explorent le monde du collagène, une protéine structurelle essentielle pour notre corps,...
Découvrez l’histoire du père du Judo français, Kawaishi Mikinosuke. Nous allons donc parler de la naissance du Judo en...
A travers l’évocation du créateur du Judo et de sa formidable intuition consistant à passer d’un art martial à...
Le golf est bien plus qu’une simple promenade de santé sur des étendues de gazon tondues de près. Souvent...
La course à pied est devenue depuis quelques années un sport de masse. Cela n’a pas toujours été le...
Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthélémy reçoit Benjamin Védrines, considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs alpiniste français. Il nous emmène...
Boxeur magnifique, héritier de Sugar Ray Leonard, Meldrick Taylor aurait pu devenir la grande star de la fin du...
Il est souvent facile d’oublier certains sports moins connus qui peuvent être tout aussi efficaces pour brûler des calories....
Revivez les premières saisons de l’Athletic Club Aiacciu dans le football professionnel. Le club de l’Ours a été précurseur...
La France constitue sans conteste une nation de football qui regroupe de nombreux clubs prestigieux ayant remporté de grandes...
C’était la première année que la station huppée de Courchevel accueillait la coupe du monde féminine de ski. Des...
Originaire de France, ce jeune prodige a captivé les cœurs et l’imagination du public avec ses performances spectaculaires sur...
La marche est souvent perçue comme une activité physique douce, idéale pour améliorer la santé cardiovasculaire et favoriser la...
En Russie, la gymnastique et le ballet sont des sports nationaux. Formés dans des écoles d’élite, les jeunes talents...
C’est pendant les années 80 que le football est vraiment devenu un sport mondial. Pendant que des joueurs populaires,...
« Les trois Coups » permet de décrypter le personnage Yoka et sa volonté de marquer l’histoire de la...
Et si vous plongiez dans des endroits encore jamais découverts ? C’est en tout cas la pratique à laquelle...
Le 23 novembre 2013, le Rouge et Or de l’université Laval recevait les Dinos de l’université de Calgary. Un...
Le street workout, également connu sous le nom de « calisthenics », émerge comme une fusion dynamique entre la gymnastique et...
En Suisse, tous les trois ans, la lutte traditionnelle est le clou d’une grande rencontre festive. Le vainqueur remporte...
