Documentaire Alan Roura, l’extraterrestre Depuis l’enfance, Alan Roura a un point d’eau pour horizon. Le navigateur suisse, qui a bouclé il y a...

Article 4 infos insolites sur le yoga Le yoga est souvent perçu comme une simple pratique de bien-être ou de relaxation, mais il recèle bien plus...

Documentaire K.O. : le rugby est-il un sport trop dangereux ? Les rugbymen sont devenus les gladiateurs des temps modernes. Pour les joueurs, les séquelles sur le cerveau peuvent être...

Documentaire Inside Stade Rochelais Rugby – Sur le toit de l’Europe Découvrez notre reportage inédit de 52 minutes retraçant la magnifique épopée des Rochelais en phase finale de Champions Cup...

Article Quelques astuces pour prévenir les points de côté lors de l’effort Les points de côté pendant l’effort physique sont un problème courant qui peut affecter la performance et le plaisir...

Conférence Treks engagés & hautes montagnes Deux conférences sont proposées: Une sur nos treks engagés et une sur les Hautes Montagnes 1ère partie : Nos...

Documentaire La diagonale des fous : la course extrême de La Réunion C’est la course de tous les extrêmes avec ses 165 kilomètres à parcourir sur 66 heures. Chaque année, les...

Documentaire Pourquoi moi ? Focus sur le mental des sportifs de haut niveau Pour répondre à ces questions et définir leur profil, John FERREIRA et Julien GRES sont allés à la rencontre...

Documentaire Wayne Gardner : un grand champion, tranquille et déterminé Champion du monde 500cc en 1987, 2 fois vice-champion du monde. Un style de pilotage audacieux et incisif. Né...

Documentaire Une course Six 4000 – Documentaire en français Une traversée exceptionnelle à plus de 4000 m d’altitude. Ajoutez six « 4000 » à votre palmarès ! Deux jours pour...

Article Suivre l’Euro 2024 grâce à Molotov Molotov, l’application de streaming française, s’impose comme un outil incontournable pour les amateurs de football souhaitant suivre l’Euro 2024...

Documentaire La République de Juillet La République de Juillet est une plongée au coeur de l´édition 2018 du Tour de France. Stéphane Colineau a...

Documentaire Los Angeles Pétanque Club Très loin des terrains de sa naissance à la Ciotat, la pétanque a su s’exporter dans le monde entier....

Documentaire Le rugby professionnel comme vous ne l’avez jamais vu ! Ils sont jeunes et puissants. Ce sont des rugbymen professionnels. Une carrière courte. Un engagement physique et mental extrême....

Documentaire C’est pas sorcier- L’ascension du Mont-Blanc Fred et Jamy prennent la direction de Chamonix pour faire l’ascension du Mont-Blanc. Fred commence l’ascension avec le tramway...

Documentaire La Barkley, la course la plus difficile au monde C’est la course la plus difficile au monde, connue pour être impossible à terminer. Bienvenue à la Barkley, la...

Podcast Le grand saut « Le base-jump, c’est de sauter d’un point fixe. Il faut imaginer qu’il n’y a pas le vent relatif...