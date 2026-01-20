1987. Aux Antipodes, la Coupe du monde de rugby vit ses premières heures. Entre aventure humaine et scepticisme, ce...
La pratique de la raquette à neige se développe depuis 10 ans, mais la demande a été boostée au...
Payne Stewart s’était affranchi d’une carrière longtemps contrariée et d’une personnalité sombre pour devenir un champion comblé et un...
Des surfeurs du monde entier viennent profiter des vagues au milieu des incroyables paysages des Iles Lofoten.
C’est une légende du rugby français disparue dans des circonstances tragiques… Cette semaine dans La grande histoire, Hugo raconte...
Dans le monde impitoyable de l’ultra-trail, peu d’événements suscitent autant de crainte, de respect et de fascination que le...
Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres,...
Dans cet épisode d’Extraterrien, Barth et Marie explorent le monde du collagène, une protéine structurelle essentielle pour notre corps,...
Malgré la multiplicité des scandales, rien n’enraie la mécanique infernale du dopage. À l’approche de l’Euro de football et...
Rencontre à Gênes avec le plus déjanté des supporters américains !
Nassourdine Imavov, un jeune combattant originaire du Daghestan et qui a découvert le MMA à Marseille.
Les sportifs de hauts niveaux ne travaillent pas uniquement leurs muscles, ils entraînent également leurs cerveaux. C’est le cas...
Retour sur l’édition 2021 de la Pierra Menta, championnat du monde de ski alpin.
Dans cet épisode nous avons eu le plaisir d’interviewer Blandine L’Hirondel, championne du monde de trail et gynécologue obstétricienne....
Chaque pratiquant de boxe qui compte s’entraîner à la maison doit se munir d’un sac de frappe. C’est une...
Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthélémy reçoit Benjamin Védrines, considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs alpiniste français. Il nous emmène...
En France, 220 000 chevaux participent chaque année à 18 000 courses sur lesquelles les Français parient neuf milliards...
Créée en 2019, la SailGP est une compétition internationale de voile en équipages constituée de plusieurs régates monotype de...
Greg Louganis est le plus grand plongeur de l’histoire. Auteur d’un doublé à 3 mètres et 10 mètres aux...
La créatine est l’un des suppléments les plus populaires dans le monde du sport et de la musculation. Elle...
