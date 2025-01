Podcast

Antonin Chiberches, champion d’Ice Cross, nous livre son parcours fascinant entre la finance, le sport extrême et sa vision de la compétition. De son passage chez BlackRock à ses expériences difficiles en tant que sportif, Antonin nous parle de ses rêves abandonnés, de la réalité de sa préparation physique et mentale, et de l’impact de la mort sur sa vision de la vie et du sport. Il nous explique aussi comment il a appris à surmonter les biais cognitifs, les pressions émotionnelles, et comment il gère ses partenariats avec créativité et sérénité. Un témoignage inspirant sur la combativité, la discipline et la quête d’un équilibre entre compétition et bien-être.