Documentaire

Une salle de sport en ville, c’est souvent une musique assourdissante, peu d’espace et beaucoup de monde. David, régisseur de théâtre de 40 ans et amateur de sport, ne supporte pas cette ambiance pour sa séance de gym du samedi matin. Il a donc décidé de s’inscrire à une formule atypique : l’urban training. Chaque semaine, c’est une heure d’entrainement avec un coach, en plein centre commercial, où il court entre les boutiques et fait ses exercices sur le toit. Un cours pas comme les autres, et entièrement gratuit.

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Réalisation : Yann Candelier

Patrick Spica Productions