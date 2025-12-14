Le zorbing, ça vous parle ?
Le zorbing, ça vous parle ?
Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthelemy reçoit Mévena et Quentin, champions du monde d’Hyrox en duo mixte ! Plongez dans...
L’histoire du MMA (Mixed Martial Arts) en France a été marquée par des débats, des controverses et, finalement, par...
Ronaldo Luís Nazário de Lima, souvent surnommé « Ronaldo » et parfois « R9 » (en raison de la période pendant laquelle il...
Tous les français ayant tenté ce record y ont laissé leur vie. Ce record c’est celui de l’ascension des...
Sept ans après, la fin brutale de sa carrière de joueur, l’ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde...
Les débuts compliqués de Lucas Chevalier au PSG rappellent à quel point il peut être difficile de s’imposer dans...
La lutte Sénégalaise c’est pas pour les faibles
Durant la Première Guerre mondiale, entre deux combats, les soldats continuent à s’adonner à leur sport favori comme le...
La callisthénie, cet art du mouvement maîtrisé, séduit de plus en plus d’adeptes à travers le monde. Basée sur...
« Sales Juifs ! » Ce n’est hélas pas la première fois que Lian, gardienne de but de 13 ans, entend...
Un destin tragique pour le « Finlandais volant ». Le pilote finlandais Jarno Saarinen nait le 11 décembre 1945 à Turku...
Les premiers pas de Jocelyn Gourvennec à Lille ne se passent pas comme prévu, ou du moins pas comme...
L’ascension du Mont Blanc centrée sur Dominique, unijambiste. Un documentaire de Boris WILMART.
Le professionnalisme des footballeurs ivoiriens est connu non seulement dans le pays, mais également à l’étranger. Beaucoup de joueurs...
C’est en 1898, qu’ Henri Beraldi parle de « Pyrénéisme ». Une approche intellectuelle de la montagne, parlant de...
La course à pied est une discipline exigeante, mobilisant de manière soutenue l’ensemble du corps. Pour optimiser ses performances,...
En Afrique on n’a pas de nombreux championnats internationaux différents. Le plus souvent il s’agit de deux variantes de...
Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Duane John partage avec passion de son parcours d’étudiant-athlète, des...
Fred et Jamy prennent la direction de Chamonix pour faire l’ascension du Mont-Blanc. Fred commence l’ascension avec le tramway...
