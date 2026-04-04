La sangsue repère sa proie à l’odeur… et l’aspire.
La sangsue repère sa proie à l’odeur… et l’aspire.
Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...
Cette vidéo produite par National Geographic Animaux nous plonge dans l’univers sensoriel fascinant des éléphants, en se concentrant sur...
Cette conférence, tenue lors de la Journée de l’animal 2021 à Lorient, réunit Mathilde Chapelet-Baron, docteure en biologie moléculaire,...
Cela fait des années qu’un tel événement ne s’était pas produit aux États-Unis. Bien que le loup ait été...
Le corbeau a longtemps souffert d’une réputation injuste, souvent associé aux présages funestes ou à une esthétique macabre dans...
Le panda géant, avec sa silhouette ronde, ses taches noires caractéristiques autour des yeux et son allure débonnaire, est...
En Inde du sud, trois clans de singes se partagent un territoire vaste mais qui se réduit de plus...
Ce documentaire nous plonge dans les profondeurs de la préhistoire pour redécouvrir l’un des prédateurs les plus redoutables que...
L’axolotl, souvent surnommé le « monstre d’eau », est une créature fascinante qui suscite l’intérêt des scientifiques et des amateurs d’animaux...
La nuit dernière, du haut de ses petites tours de guet, un paysan tharu a tenté d’éloigner les rhinocéros...
Le site de Hot Springs dans le Dakota du Sud est l’un des plus riches gisements de Mammouth de...
Bienvenue à une époque où les dinosaures dominaient l’écosystème planétaire. Grâce à l’utilisation de technologies 3D de pointe superposées...
Reportage sur les bébés animaux dans les secrets des naissances au zoo. Le ZooParc de Beauval, plus couramment appelé...
« Si tu rencontres l’oiseau, montre-lui délicatement que tu connais, aimes et comprends son pays, – alors il te confiera...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
Par une belle journée d’été, découvrez la vie paisible d’une charmante ferme perchée sur une colline. Suivez le fermier...
En Australie et au Costa Rica, des bénévoles recueillent des bébés animaux orphelins, ils les aident à grandir et...
Certains mâles busards des roseaux se travestissent pour séduire. Ils se font passer pour des femelles afin de trouver...
Les serpents sont des animaux étranges et inquiétants, dangereux et imprévisibles. L’homme face à ces créatures n’est jamais resté...
Alors que nombre d’espèces marines sont menacées, les seiches, calamars et autres poulpes prolifèrent. Une plongée à la rencontre de ces mollusques aux capacités d’adaptation exceptionnelles. Depuis plus d’un demi-siècle,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site