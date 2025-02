Documentaire

Après une carrière de skieur professionnel jalonnée de succès et d’échecs, de podiums et de blessures graves , Gregory Tuscher est aujourd’hui l’entraîneur national de l’équipe suisse de freeski. Icône du freestyle, Gregory Tuscher est l’antithèse du carriériste. Sans diplôme d’entraîneur ni de formation académique, il ne doit sa position convoitée qu’à sa personnalité, son expérience de vie et sa carrière de skieur.Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un plan de carrière défini pour décrocher le job de ses rêves. La preuve ? De son adolescence de badboy aux Etats-Unis à aujourd’hui, Gregory Tuscher revient sur son parcours atypique fait d’amitiés, de résilience et d’amour de la montagne.