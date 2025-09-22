Sorti de nulle part, John Akii Bua a écrit une page majeure de l’histoire de l’athlétisme en décrochant l’or olympique sur 400 mètres haies à Munich, en 1972, tout en pulvérisant le record du monde. La face brillante d’un destin pas comme les autres, et d’une vie entre gloire et drames, achevée bien trop tôt, à l’âge de 47 ans.