Il est le bad boy au cœur tout mou de Sexy Dance, le strip-teaseur et mentor Magic Mike, le lutteur manipulé de Foxcatcher… Avec sa plastique tout en muscles et sa virilité sexualisée, Channing Tatum est devenu l’un des visages indéboulonnables d’Hollywood, et l’un des corps masculins les plus bankables. Dans sa filmographie, son physique et son charisme nourrissent les fantasmes.

Connaissez-vous vraiment l’histoire de Channing Tatum ?