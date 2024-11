Documentaire

Sylvester Stallone est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain d’origine française et ukrainienne par sa mère et italienne par son père1.

Après avoir commencé dans des petits rôles au début des années 1970, il se révèle au grand public en 1976 dans Rocky où sa prestation lui vaut d’être nommé aux Oscars, aux Golden Globes et aux BAFTA du meilleur acteur et du meilleur scénario original. Ce succès considérable lance sa carrière, engendre une série de huit films rencontrant un important succès critique et commercial, dont le récit narre l’histoire d’un boxeur originaire de Philadelphie. Outre l’incarnation du rôle principal, il y assure régulièrement la réalisation et l’écriture. Son interprétation de Rocky Balboa s’étale sur plus de quarante ans et lui permet de remporter le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle en 2016 ainsi qu’une troisième nomination aux Oscars dans la même catégorie.