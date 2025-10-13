Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Hollywood – Des milliard de dollars générés depuis des années De la naissance d’une idée de film jusqu’à sa sortie, ce document exceptionnel montre toutes les étapes de la...

Documentaire Nicolas Cage, la polyvalence des Coppola Nicolas Kim Coppola est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain né le 7 janvier 1964 à Long...

Documentaire Meryl Streep, une légende d’oscarisassions Mary Louise Streep est une actrice et chanteuse américaine, née le 22 juin 1949 à Summit (New Jersey). Elle...

Documentaire Antonio Banderas, Hollywood Latino Antonio Banderas est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma espagnol, né le 10 août 1960 à Malaga (Andalousie)....

Documentaire Morgan Freeman, la consécration Morgan Freeman est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain, né le 1er juin 1937 à Memphis (Tennessee)....

Documentaire Brad Pitt, sex symbol intemporel Brad Pitt est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 18 décembre 1963 à Shawnee (Oklahoma). Repéré...

Documentaire George Clooney, What Else ? George Clooney est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 6 mai 1961 à Lexington...

Documentaire Cameron Diaz, aucuns regrets Cameron Diaz est une actrice américaine. Tout d’abord mannequin, elle se révèle au cinéma dès son premier film, la...

Documentaire Annie Girardot, à coeur ouvert Des années après sa mort, le souvenir d’Annie Girardot reste encore gravé dans toutes les mémoires. Retour sur le...

Documentaire Alain Delon, l’ombre au tableau Karl Zéro et Daisy d’Errata passent au crible le mythe Delon, cherchant à comprendre pourquoi l’acteur d’exception a choisi, à un tournant...

Documentaire Le Napoléon d’Abel Gance Le Napoléon d’Abel Gance, chef-d’œuvre du cinéma mondial, considéré comme l’un des plus grands films de tous les temps,...

Documentaire Ava Gardner & Frank Sinatra – Légendes du cinéma Pendant plus de cinq ans, elle, « le plus bel animal du monde » et lui, « the voice...

Documentaire Blow-up, le Londres fissuré d’Antonioni Dans les années 1960, la vie culturelle londonienne est en ébullition et fait de Londres la capitale de la...

Documentaire Un producteur français à Hollywood Portrait de Richard Rionda, français qui a fait une carrière réussie de producteur cinéma à Hollywood. Un documentaire d’Etienne...

Documentaire Orange mécanique, les rouages de la violence Accusé à tort de magnifier la violence dans son roman d’anticipation choc, adapté au cinéma par Stanley Kubrick, Anthony...

Documentaire Kung Fu Revolution(s) 50 ans après Bruce Lee, les arts martiaux sont partout et leur philosophie plus que jamais d’actualité. Le petit...

Documentaire Venantino Venantini, l’odyssée du tonton italien Ce documentaire est le portrait d’un homme libre, Venantino Venantini, d’un acteur malgré-lui, mais comptant tout de même cent...

Documentaire Quand le cinéma français part en croisière Que font Frank Dubosc et Valérie Lemercier quand ils se retrouvent sur un bateau ? Une comédie. Pendant six...