Hugh Jackman est un acteur et chanteur australien, né le 12 octobre 1968 à Sydney.
Il devient mondialement connu en jouant Wolverine dans la franchise cinématographique X-Men à partir de 2000, puis enchaîne les performances à Broadway. Sa carrière culmine sur grand écran avec son interprétation de Jean Valjean dans Les Misérables (2012), pour laquelle il est nommé à l’Oscar du meilleur acteur. Jackman interprète également Phineas Taylor Barnum dans The Greatest Showman (2018), se distinguant aussi dans un registre plus noir et dramatique avec The Fountain de Darren Aronofsky et Le Prestige de Christopher Nolan (2006), puis Prisoners de Denis Villeneuve (2013).