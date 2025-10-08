« La Grande Vadrouille », « Les Gendarmes », « La Soupe aux choux », « Les Aventures de Rabbi Jacob »: Louis de Funès a incontestablement marqué le box-office français. Ses amis et partenaires à l’écran reviennent sur sa fructueuse carrière et dévoilent l’homme derrière le facétieux acteur.

Réalisation : Stéphane Bonnotte