Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Samuel L Jackson, respecté et respectueux Samuel L Jackson, est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 21 décembre 1948 à Washington, D.C....

Documentaire Gwyneth Paltrow, la magie d’Hollywood Gwyneth Paltrow est une actrice et chanteuse américaine née le 27 septembre 1972 à Los Angeles. Elle est révélée...

Documentaire Matthew McConaughey Matthew McConaughey est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain né le 4 novembre 1969 à Uvalde,...

Documentaire Les Marx Brothers & Leo McCarey – Légendes du Cinéma Précédé de leur réputation d’artistes de music-hall, ils imposèrent rapidement leur style à Hollywood, quand à lui, on le...

Podcast Marvel, costumes & accessoires de super-héros Les marteaux, boucliers, armures, arcs, casques, gadgets de l’univers Marvel font partie de l’identité des super-héros. Ils permettent de...

Documentaire Ben Affleck, le plus sympa Ben Affleck est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 15 août 1972 à Berkeley...

Documentaire Julia Roberts, son sourire qui a séduit l’Amérique Julia Roberts est une actrice et productrice américaine, née le 28 octobre 1967 à Smyrna (Géorgie). Elle est révélée...

Documentaire Leonardo Dicaprio, la renaissance d’Hollywood Leonardo Dicaprio, est un acteur, producteur, scénariste et documentariste américain. Après plusieurs films dans le circuit indépendant, Leonardo DiCaprio...

Documentaire Hollywood et les Indiens Depuis les premiers jours du cinéma, les images véhiculées ont joué un rôle crucial dans la construction des perceptions...

Documentaire Fabrice Luchini, un homme hanté par ses démons Fabrice Luchini, comédien inclassable, autodidacte et virtuose des mots, a construit une carrière hors norme, oscillant entre popularité et...

Documentaire Bradley Cooper, polyvalent et brillant Bradley Cooper est un acteur, réalisateur, producteur et chanteur américain, né le 5 janvier 1975 à Philadelphie. Après une...

Documentaire Prenez mon coeur et mes roses Enfant des rues de Medellin, en Colombie, Leidy Tabares a 14 ans lorsqu’elle est remarquée par le réalisateur Víctor...

Documentaire Jane Birkin, simple icône Jane Birkin a conquis le coeur de Gainsbourg et des Français. Enfant fragile, Lolita à pygmalion, mère bohème, actrice accomplie,...

Documentaire Billy Bob Thornton, l’acteur sudiste Billy Bob Thorntonest un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et musicien américain. Après un début de carrière dans des seconds...

Documentaire Jean Marais Un portrait exceptionnel de l’un des derniers Monstres Sacrés du Cinéma Français riche en extraits de films : Le...

Documentaire Jean Rochefort En près d’un demi-siècle de carrière au théâtre et au cinéma, Jean Rochefort est devenu l’un des acteurs français...

Documentaire Nous sommes une légende – Tarzan, le mythe de la jungle Succès populaire d’abord, Tarzan connaît un nouveau rayonnement en 1918 lorsqu’est lancée à New York la première adaptation cinématographique...

Documentaire La saga Stargate (2/2) Stargate, c’est l’histoire d’un succès inégalé : un film, deux téléfilms, trois séries, un dessin animé, plus de 350...

Documentaire Tom Cruise, dans le secret d’une secte Comment l’un des acteurs les plus célèbres au monde, a-t-il été repéré, recruté et formé par l’Eglise de scientologie...