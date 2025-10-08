-
Samuel L Jackson, est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 21 décembre 1948 à Washington, D.C....
Gwyneth Paltrow est une actrice et chanteuse américaine née le 27 septembre 1972 à Los Angeles. Elle est révélée...
Matthew McConaughey est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain né le 4 novembre 1969 à Uvalde,...
Précédé de leur réputation d’artistes de music-hall, ils imposèrent rapidement leur style à Hollywood, quand à lui, on le...
Les marteaux, boucliers, armures, arcs, casques, gadgets de l’univers Marvel font partie de l’identité des super-héros. Ils permettent de...
Ben Affleck est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 15 août 1972 à Berkeley...
Julia Roberts est une actrice et productrice américaine, née le 28 octobre 1967 à Smyrna (Géorgie). Elle est révélée...
Leonardo Dicaprio, est un acteur, producteur, scénariste et documentariste américain. Après plusieurs films dans le circuit indépendant, Leonardo DiCaprio...
Depuis les premiers jours du cinéma, les images véhiculées ont joué un rôle crucial dans la construction des perceptions...
Fabrice Luchini, comédien inclassable, autodidacte et virtuose des mots, a construit une carrière hors norme, oscillant entre popularité et...
Bradley Cooper est un acteur, réalisateur, producteur et chanteur américain, né le 5 janvier 1975 à Philadelphie. Après une...
Enfant des rues de Medellin, en Colombie, Leidy Tabares a 14 ans lorsqu’elle est remarquée par le réalisateur Víctor...
Jane Birkin a conquis le coeur de Gainsbourg et des Français. Enfant fragile, Lolita à pygmalion, mère bohème, actrice accomplie,...
Billy Bob Thorntonest un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et musicien américain. Après un début de carrière dans des seconds...
Un portrait exceptionnel de l’un des derniers Monstres Sacrés du Cinéma Français riche en extraits de films : Le...
En près d’un demi-siècle de carrière au théâtre et au cinéma, Jean Rochefort est devenu l’un des acteurs français...
Succès populaire d’abord, Tarzan connaît un nouveau rayonnement en 1918 lorsqu’est lancée à New York la première adaptation cinématographique...
Stargate, c’est l’histoire d’un succès inégalé : un film, deux téléfilms, trois séries, un dessin animé, plus de 350...
Comment l’un des acteurs les plus célèbres au monde, a-t-il été repéré, recruté et formé par l’Eglise de scientologie...
Égérie du néoréalisme italien, Anna Magnani a imposé sur grand écran sa liberté et son tempérament de feu, notamment...