John Frankenheimer possède, comme tous les grands cinéastes, une capacité à saisir l’humeur du temps, à en délirer les impasses, les tares, puis à les grossir à la loupe jusqu’à risquer le malaise du spectateur. De tous les cinéastes américains apparus entre la fin des années 50 et le début des sixties, il est sans doute, avec John Cassavetes, celui qui aura trouvé le plus vite et le plus tôt les clés d’un style incroyablement personnel. L’Opération diabolique, son huitième film et troisième volet d’une trilogie de la paranoïa inaugurée en 1962 avec Un crime dans la tête, en constitue le précipité étourdissant et radical. Retour sur une œuvre erratique parfois, et majeure assurément.