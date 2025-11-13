Soixante ans après la sortie du film « Les 400 Coups », un nouveau public a découvert le cinéma mythique de François Truffaut pendant le confinement.
Le réalisateur y évoque, comme dans ses autres films, des thèmes qui lui sont chers comme son récit de l’enfance, sa passion des femmes et sa vision de l’homme.
Ce documentaire révèle, à travers les témoignages de ceux qui l’ont fréquenté, ceux qui l’ont analysé et ceux qui l’ont passionnément aimé, un regard neuf sur l’œuvre d’un réalisateur plus que jamais intemporel.
Documentaire : Le Doc Stupéfiant ! – Les secrets de François Truffaut
Réalisation : Grégory Draï et Jérôme Bermyn