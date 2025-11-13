Documentaire

Soixante ans après la sortie du film « Les 400 Coups », un nouveau public a découvert le cinéma mythique de François Truffaut pendant le confinement.

Le réalisateur y évoque, comme dans ses autres films, des thèmes qui lui sont chers comme son récit de l’enfance, sa passion des femmes et sa vision de l’homme.

Ce documentaire révèle, à travers les témoignages de ceux qui l’ont fréquenté, ceux qui l’ont analysé et ceux qui l’ont passionnément aimé, un regard neuf sur l’œuvre d’un réalisateur plus que jamais intemporel.

Documentaire : Le Doc Stupéfiant ! – Les secrets de François Truffaut

Réalisation : Grégory Draï et Jérôme Bermyn

