Infographie | 4 infos insolites sur Charlie Chaplin

Infographie

Charlie Chaplin reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du cinéma. Avec son chapeau melon, sa canne et sa moustache inimitable, il a su créer un personnage universellement reconnaissable, qui continue de fasciner des générations entières.

Mais derrière l’icône burlesque se cachent des aspects de sa vie étonnants, parfois méconnus, et qui témoignent du destin hors norme de cet artiste complet. Voici quatre anecdotes insolites à propos de Charlie Chaplin.

Exilé malgré lui des États-Unis en 1952

En 1952, Charlie Chaplin se rend à Londres pour assister à la première de son film Les Feux de la rampe. Mais alors qu’il est encore en voyage, les autorités américaines décident de lui retirer son permis de réentrée.

Nous sommes en pleine période de maccarthysme, et Chaplin est soupçonné d’avoir des sympathies communistes, ce qui suffit à en faire une cible. Devant cet affront, il choisit de ne pas se battre pour revenir aux États-Unis, un pays où il a pourtant bâti sa carrière et sa gloire.

Il s’installe alors en Suisse avec sa famille, où il vivra jusqu’à sa mort. Cette décision forcée a profondément marqué sa trajectoire personnelle et artistique.

Un père tardif à l’âge de 73 ans

Chaplin n’était pas seulement un génie du cinéma, il a également mené une vie familiale intense. Marié à Oona O’Neill, fille du grand dramaturge Eugene O’Neill, il aura avec elle huit enfants.

Ce qui frappe le plus, c’est la naissance de son dernier fils, Christopher, en 1962, alors que Chaplin avait déjà 73 ans. Cet événement exceptionnel illustre à quel point sa vie a été singulière, combinant gloire, créativité et paternité tardive.

Le contraste entre l’homme vieillissant et le rôle de jeune père ne fait que renforcer l’image d’un artiste à la fois éternel et inattendu.

Chaplin, compositeur méconnu de “Smile”

Beaucoup se souviennent de Chaplin pour ses films, mais peu savent qu’il était aussi musicien. En effet, il composait lui-même la musique de plusieurs de ses œuvres.

La bande sonore de Les Temps modernes a ainsi donné naissance à une mélodie devenue plus tard une chanson célèbre : “Smile”. Avec des paroles ajoutées en 1954, cette pièce est devenue un standard de la chanson internationale, repris par Nat King Cole, Michael Jackson et d’autres grands noms de la musique.

Derrière l’humour visuel et les gags, Chaplin révélait donc un autre talent, celui de transmettre de l’émotion par la musique.

Le vol rocambolesque de son cercueil en 1978

Même après sa mort, Charlie Chaplin a continué d’alimenter les histoires les plus incroyables. Quelques mois après son décès, en mars 1978, son cercueil est dérobé dans un petit cimetière suisse. Deux hommes avaient l’intention de demander une rançon à sa famille.

L’affaire a suscité une vive émotion internationale, avant que la police ne retrouve la dépouille onze semaines plus tard, enterrée dans un champ. Pour éviter que ce genre d’incident ne se reproduise, la tombe de Chaplin a été sécurisée par une dalle de béton.

Cet épisode insolite démontre que l’aura de Chaplin, même disparu, restait suffisamment forte pour inspirer des actes insensés.