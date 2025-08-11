Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Tim Burton : un monstre de cinéma Poésie gothique, humour mordant et amour des marginaux : retour sur les cinq décennies de carrière de Tim Burton,...

Documentaire Winona Ryder, une actrice habitée Portrait d’une égérie du cinéma des années 1990, au parcours atypique et dont la sensibilité à fleur de peau...

Documentaire La SF absurde du réalisateur Riley Stearns Avec Riley Stearns, les anti-héros reprennent le contrôle de leur vie ! Son style : le « deadpan delivery », des...

Article Films : 5 chefs-d’œuvre à (re)découvrir Le monde du septième art regorge de trésors cinématographiques qui ont su traverser les époques grâce à leur originalité,...

Article 1975 : Les dents de la mer ou l’émergence du premier blockbuster En 1975, le monde du cinéma a assisté à une révolution avec l’émergence du film « Les dents de la...

Documentaire Les Cahiers du Cinéma : la revue qui a fait naître la Nouvelle Vague Après la Seconde Guerre mondiale, la France redécouvre le cinéma américain. Une génération de jeunes passionnés se réunit autour...

Documentaire D. W. Griffith et le loup D. W. GRIFFITH est une légende du cinéma muet américain. On dit de lui quʼil est le père du...

Documentaire Sur les traces de Charlie Chaplin Le petit-fils de Charlie Chaplin nous fait découvrir une face cachée de l’artiste.

Documentaire Claudia Cardinale, la créature du secret Comment une jeune Tunisoise sauvage et garçon manqué devint sans le vouloir une grande actrice. Claudia Cardinale ou le destin...

Documentaire Escapade à Hollywood Né de parents sourds mais doté lui-même d’une ouïe parfaite, un jeune Danois se réfugie très tôt dans le dessin...

Documentaire Bruce Lee, le dragon immortel Découvrez la vie extraordinaire de Bruce Lee ! Ce documentaire captivant dévoile l’incroyable parcours de l’icône des arts martiaux...

Documentaire Steven Spielberg en 9 minutes Profitons de la sortie récente d’Indiana Jones et le Cadran de la destinée pour réviser notre petit Steven Spielberg...

Documentaire Samuel L Jackson, respecté et respectueux Samuel L Jackson, est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 21 décembre 1948 à Washington, D.C....

Documentaire Viva Varda ! La vie et l’oeuvre d’Agnès Varda, contées par ceux qui la connurent au plus près. Un portrait aussi honnête...

Documentaire Jayne Mansfield, la tragédie d’une blonde L’itinéraire de Jayne Mansfield, une des plus célèbres pin-up américaines des années 1950, devenue une actrice jouissant d’une incroyable...

Documentaire Fantômes du cinéma forain Fabuleuse et unique collection européenne de 250 projecteurs de cinéma forain, la collection Charles et Goursaud, propriété du Conseil...

Documentaire Il était une fois la Comédie Française La Comédie-Française ou Théâtre-Français (surnommé le « Français ») est une institution culturelle française fondée en 1680 et résidant...

Documentaire Le Néoréalisme, un cinéma miroir Documentaire réalisé dans le cadre du cours de Filmologie à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis par Jean Descombes,...

Documentaire 120 ans d’inventions au cinéma Cent vingt ans d’histoire du cinéma dans un entrepôt à Paris. Dans les réserves de la Cinémathèque Française où...