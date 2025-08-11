Poésie gothique, humour mordant et amour des marginaux : retour sur les cinq décennies de carrière de Tim Burton,...
Portrait d’une égérie du cinéma des années 1990, au parcours atypique et dont la sensibilité à fleur de peau...
Avec Riley Stearns, les anti-héros reprennent le contrôle de leur vie ! Son style : le « deadpan delivery », des...
Le monde du septième art regorge de trésors cinématographiques qui ont su traverser les époques grâce à leur originalité,...
En 1975, le monde du cinéma a assisté à une révolution avec l’émergence du film « Les dents de la...
Après la Seconde Guerre mondiale, la France redécouvre le cinéma américain. Une génération de jeunes passionnés se réunit autour...
D. W. GRIFFITH est une légende du cinéma muet américain. On dit de lui quʼil est le père du...
Le petit-fils de Charlie Chaplin nous fait découvrir une face cachée de l’artiste.
Comment une jeune Tunisoise sauvage et garçon manqué devint sans le vouloir une grande actrice. Claudia Cardinale ou le destin...
Né de parents sourds mais doté lui-même d’une ouïe parfaite, un jeune Danois se réfugie très tôt dans le dessin...
Découvrez la vie extraordinaire de Bruce Lee ! Ce documentaire captivant dévoile l’incroyable parcours de l’icône des arts martiaux...
Profitons de la sortie récente d’Indiana Jones et le Cadran de la destinée pour réviser notre petit Steven Spielberg...
Samuel L Jackson, est un acteur et producteur de cinéma américain, né le 21 décembre 1948 à Washington, D.C....
La vie et l’oeuvre d’Agnès Varda, contées par ceux qui la connurent au plus près. Un portrait aussi honnête...
L’itinéraire de Jayne Mansfield, une des plus célèbres pin-up américaines des années 1950, devenue une actrice jouissant d’une incroyable...
Fabuleuse et unique collection européenne de 250 projecteurs de cinéma forain, la collection Charles et Goursaud, propriété du Conseil...
La Comédie-Française ou Théâtre-Français (surnommé le « Français ») est une institution culturelle française fondée en 1680 et résidant...
Documentaire réalisé dans le cadre du cours de Filmologie à l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis par Jean Descombes,...
Cent vingt ans d’histoire du cinéma dans un entrepôt à Paris. Dans les réserves de la Cinémathèque Française où...
Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Entre 1903 et 1912, Gaston Méliès représente les intérêts de sa famille aux...
