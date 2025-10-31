-
Documentaire
Dwayne Johnson, également connu sous le nom de ring The Rock, est un acteur, catcheur (lutteur professionnel) et producteur...
Documentaire
Pierce Brosnan est un acteur et producteur de cinéma irlandais naturalisé américain, né le 16 mai 1953, à Drogheda....
Documentaire
Glenn Close est une actrice, scénariste et productrice américaine. Ayant commencé sa carrière sur les planches des théâtres de...
Documentaire
Mickey Rourke est un acteur, scénariste et boxeur américain né le 16 septembre 1952 à Schenectady2,3. Élève à l’Actors...
Documentaire
Jamie Foxx est un acteur, humoriste, musicien et chanteur américain, né le 13 décembre 1967 à Terrell (Texas). Il...
Documentaire
Adam Sandler est un acteur, humoriste, scénariste, producteur et musicien américain, né le 9 septembre 1966 à New York....
Documentaire
Jackie Chann, né Chan Kong-Sangn le 7 avril 1954 à Hong Kong, est un acteur, chanteur, cascadeur, scénariste, réalisateur...
Documentaire
Edward Murphy, dit Eddie Murphy, né le 3 avril 1961 à New York, est un acteur, humoriste, chanteur, scénariste...
Documentaire
En 2016 et pendant un an, à l’invitation des Quinconces-L’espal, j’ai rencontré les habitants des deux théâtres en vue...
Documentaire
Voici l’histoire de la façon dont les super-héros des bandes dessinées ont pris vie au cinéma, des films Batman...
Article
Vous découvrirez que l’étendue du jeu de Tom Cruise dépasse largement le statut de héros d’action à travers cinq...
Documentaire
De Jim Jarmusch à Wes Anderson en passant par « Un jour sans fin », un portrait impressionniste de Bill Murray, « prince du...
Documentaire
En pleine affaire Weinstein, elle a signé la tribune des 100 femmes pour défendre la « liberté d’importuner »....
Documentaire
Malgré une célébrité sans égale, le musée Louis de Funès est menacé de fermeture. Découvrez les coulisses de musée...
Podcast
Chez Béatrice Dalle, tout déborde : l’amour des autres, ses émotions, son flot de paroles… De sa bouche pulpeuse...
Documentaire
Georges Méliès (1861–1938) était un réalisateur de cinéma français, reconnu comme l’un des pionniers du septième art. Né à...
Documentaire
À l’âge de 90 ans, l’inoubliable interprète de « Sueurs froides », qui n’a cessé de lutter pour échapper à son...
Documentaire
Les « mamies des planches » font de la résistance. Elles s’appellent Annie Cordy et Marthe Mercadier. Elles ont...
Documentaire
Ce documentaire bouleversant retrace la vie fascinante de Simone Signoret, actrice mythique et femme de caractère. Des débuts modestes...
Documentaire
En créant le personnage de Charlot, un clochard irrespectueux, opprimé, amoureux des femmes, tendre et bouleversant, l’artiste a fait...