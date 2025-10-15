Documentaire

Plongez dans les coulisses de la plus grande machine à rêve du monde : Disney. Découvrez comment Walt Disney a créé un empire bâti sur la magie, l’imagination et la musique.De Blanche-Neige à La Reine des Neiges, du Roi Lion à Toy Story, ce documentaire vous révèle les secrets de fabrication, les échecs oubliés et les innovations révolutionnaires qui ont changé le cinéma pour toujours.

Vous saurez comment la musique a propulsé Céline Dion, pourquoi Mickey n’a que quatre doigts, ou encore comment Pirates des Caraïbes est né d’une simple attraction !

Une plongée magique dans l’histoire de notre enfance — à partager avec les petits et les grands.