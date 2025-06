Documentaire

Bienvenue dans le Royaume des corrompus, un voyage au cœur du cinéma noir et des coulisses de la justice pourrie. De La Dernière Rafale à Serpico, de L.A. Confidential à 36 Quai des Orfèvres, ce documentaire plonge dans les ténèbres des flics ripoux, des héros brisés, et des criminels en uniforme. Confessions intimes, extraits cultes et affaires réelles s’entrelacent pour révéler la frontière floue entre bien et mal. Quand la loi se décompose, il ne reste que le silence, la violence… et parfois, une lueur d’humanité. Dans ce monde-là, on ne s’en sort jamais propre. Pas même les justes.

Réalisation : Jean-Pierre Vedel

Cast : Olivier Marchal