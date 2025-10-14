Documentaire

Jim Carrey est un acteur, humoriste, scénariste et producteur de cinéma canado-américain.

Il s’est fait connaître au cinéma en 1994 grâce aux films à succès Ace Ventura, détective chiens et chats, The Mask et Dumb and Dumber. Ses comédies sont basées sur un humour gestuel et de nombreuses grimaces, ce qui deviendra sa marque de fabrique.

Il confirme avec des comédies construites autour de lui : Ace Ventura en Afrique (1995), Disjoncté (1996), Menteur, menteur (1997), Fous d’Irène (2000) et Bruce tout-puissant (2003). Parallèlement, il s’impose dans un registre dramatique : The Truman Show (1998), Man on the Moon (1999), The Majestic (2001) et Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Ses performances lui valent deux Golden Globes.

Il se concentre par la suite sur des productions destinées à la jeunesse : Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire (2004), Le nombre 23 (2007), Le Drôle de Noël de Scrooge (2009), Monsieur Popper et ses pingouins (2011), L’Incroyable Burt Wonderstone (2013).

En 2020, il revient sur le devant de la scène médiatique, en jouant le rôle du Dr Robotnik dans le film Sonic, le film.