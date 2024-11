Documentaire

Nicole Kidman est une actrice et productrice de cinéma australo-américaine, née le 20 juin 1967 à Honolulu. Considérée comme l’une des plus grandes actrices de sa génération, elle est reconnue pour l’intensité dramatique de ses compositions, sa capacité à s’effacer derrière ses personnages et l’audace de ses choix, alternant entre films populaires et cinéma indépendant.

Elle a ainsi remporté de multiples récompenses, parmi lesquelles un Oscar, cinq Golden Globes, deux Emmy Awards, un BAFTA, un Ours d’argent, le Prix anniversaire du Festival de Cannes pour l’ensemble de son œuvre, et possède une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.