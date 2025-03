Documentaire

Fabrice Luchini, comédien inclassable, autodidacte et virtuose des mots, a construit une carrière hors norme, oscillant entre popularité et exigence artistique.Né dans un quartier ouvrier de Montmartre, ce fils de commerçants a d’abord été apprenti coiffeur avant de plonger dans la littérature et le théâtre.Tour à tour illuminé et tourmenté, il incarne la fusion du verbe et de la scène, captivant par sa diction et son charisme singulier.Derrière l’image fantasque des médias, se cache un homme pudique, rongé par l’angoisse, la quête de sens et une relation fusionnelle avec sa mère.Un portrait fascinant d’un artiste habité.

Réalisation : Laurent Allen-Caron