Documentaire

Ben Affleck est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 15 août 1972 à Berkeley (Californie).

Il est révélé en 1997 par succès critique et commercial du drame Will Hunting, réalisé par Gus Van Sant, et qu’il a coécrit avec son ami Matt Damon. Il s’impose parallèlement comme un acteur fétiche du réalisateur indépendant Kevin Smith : Les Glandeurs (1995), Méprise multiple (1997), Dogma (1999), Jay et Bob contre-attaquent (2001), Clerks 2 (2006) et Jay and Silent Bob Reboot (2019).

Mais durant les années 2000, il enchaîne surtout les grosses productions : Armageddon (1998), Piège fatal (2000), Pearl Harbor (2001), La Somme de toutes les peurs (2002), Daredevil (2003) et Paycheck (2003).

En tant qu’acteur, il confirme son talent en étant dirigé par Terrence Malick pour le drame expérimental À la merveille (2012), puis par David Fincher dans l’acclamé thriller psychologique Gone Girl (2014). Il tient aussi le rôle-titre du thriller d’action Mr. Wolff, de Gavin O’Connor. Mais surtout, il est choisi par les studios Warner pour incarner Batman dans l’univers cinématographique DC. Il prête ses traits au chevalier noir d’abord dans Batman v Superman : L’Aube de la justice (2016), puis dans Justice League (2017), tous deux de Zack Snyder. Après avoir été envisagé pour écrire, réaliser et jouer un film solo sur le personnage, il est finalement écarté du projet.