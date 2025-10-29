Jackie Chann, né Chan Kong-Sangn le 7 avril 1954 à Hong Kong, est un acteur, chanteur, cascadeur, scénariste, réalisateur et producteur chinois.
Il est spécialiste en arts martiaux et est reconnu mondialement dans ses films d’action. Dans ses films, il est connu pour son style de combat , son sens de l’humour et ses cascades sensationnelles. Depuis les années 1970, il est apparu dans plus d’une centaine de films. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et l’Avenue des stars à Hong Kong. En tant qu’icône culturelle, il a été mentionné dans diverses chansons pop, dessins animés et jeux vidéo. En plus d’être acteur, il s’est essayé à la chanson dans les genres cantopop et mandopop, notamment sur le thème de ses films. Il a chanté lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’été de 2008.