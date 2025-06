Documentaire

Marie Trintignant, actrice libre et intense, a traversé le cinéma français comme une comète, embrassant des rôles de femmes brisées, rebelles, décalées.Entre pudeur et impudeur, elle a incarné la douleur, la fantaisie, l’insolence et l’humanité. Fille de Jean-Louis Trintignant, elle a su s’émanciper, prendre des risques, aimer la scène et le chaos du plateau, imposant une vérité rare.À travers ses collaborations marquantes, ses audaces de jeu et sa vulnérabilité à fleur de peau, ce portrait retrace le parcours unique d’une femme qui, par son art, a donné une voix aux invisibles. Marie, actrice, âme et flamme.