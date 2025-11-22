Cette conférence de Théo Esparon, doctorant à l’université Paris Nanterre, propose de jeter une passerelle entre peinture impressionniste et cinéma. Le cinéma a-t-il réellement pris le relais de l’impressionnisme, un mouvement artistique qui lui aurait montré la voie ? Une conférence qui ose la mise en regard des productions emblématiques du cinéma américain d’Hollywood de Vincente Minnelli ou d’Anthony Mann avec la peinture impressionniste dans son rapport à la lumière, à la nature.