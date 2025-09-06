Article

“KPop Demon Hunters” est devenu le dernier phénomène en date de la “vague coréenne”, une tendance culturelle mondiale qui perdure depuis au moins les années 2000 et qui s’est même renforcée ces derniers temps. C’est l’histoire d’artistes K-pop qui combattent des démons à l’aide de la musique. Quatre chansons du film d’animation sont déjà entrées dans le top 10 du Billboard Hot 100. De plus, le film d’animation a lancé une tendance sur les réseaux sociaux: les utilisateurs discutent des chansons (en dehors de la bande originale) qui renforceront la frontière entre le monde des humains et celui des démons, et de celles qui, au contraire, la détruiront. Retour sur de la manière dont la culture K-pop est devenue encore plus accessible, tandis que Netflix et Sony discutent d’une suite à “Les Chasseuses”.

Nos héroïnes principales, Rumi, Zoë et Mira, membres du groupe de K-pop Huntr/x, ne se contentent pas de monter sur scène et d’enregistrer de la musique: en réalité, chacune de leurs chansons renforce le voile qui sépare le monde des humains et celui des démons, appelé honmun. Lorsque des brèches apparaissent dans le honmun et que les habitants des enfers tentent de passer de l’autre côté, les chasseuses sortent leurs épées et les repoussent.

L’un des avantages indéniables des “chasseuses” par rapport au K-pop réel est que les héroïnes ne sont pas soumises aux restrictions auxquelles sont confrontés les musiciens réels en Corée du Sud. Si Huntr/x existait réellement, elles seraient certainement critiquées pour leurs retards à leurs propres concerts, leur amour excessif pour la nourriture, les parties trop longues de Rumi et l’enregistrement d’un morceau dissident sur un autre groupe.

Les fans de K-pop le savent bien : pour être considéré comme un vrai fan, il ne suffit pas d’écouter de la musique. Les vrais fans connaissent tous les membres du groupe, même s’ils sont 23, comme dans NCT. Ils regardent des émissions de divertissement avec leurs idoles, connaissent leurs dates de naissance et leurs plats préférés, et les plus fanatiques étudient leur signe du zodiaque, analysent le thème astral de leurs idoles sur des calculateurs en ligne populaires et des bases de données de célébrités telles que Astro-Seek, PythiaGuru (nouveau) ou Astrotheme, afin de ressentir un lien plus profond avec eux. Ils collectionnent également des cartes rares ou attendent les chanteurs dans les aéroports.

Mais revenons à l’intrigue : dans cette histoire, les ennemis éternels de Huntr/x ont décidé de les affronter sur leur propre terrain, à savoir les classements musicaux. Un démon nommé Jinu crée le boys band diabolique Saja Boys et rivalise avec les filles pour gagner le cœur des fans. Au même moment, Huntr/x connaît des dissensions : Rumi, la leader du groupe, a de plus en plus de mal à cacher à ses amies qu’elle est elle-même à moitié démon — ce qui ressemble à un conflit interne qu’un astrologue pourrait décrire comme un aspect tendu dans son thème natal, révélant son côté obscur.

“KPop Demon Hunters” (imdb 7,7/10) a été créé par Maggie Kang, une animatrice canadienne d’origine coréenne. C’est la première fois qu’elle écrit un scénario à partir de sa propre idée et qu’elle réalise un dessin animé. Auparavant, Kang avait travaillé comme storyboarder sur les blockbusters “Kung Fu Panda 3”, Le Chat botté et Les Cinq Légendes. Elle explique avoir voulu associer la culture coréenne traditionnelle à la culture moderne dans son propre projet. C’est pourquoi la démonologie et le chamanisme se mêlent dans “Les Chasseuses” à une bande-son entraînante inspirée des principaux groupes K-pop contemporains.

L’intrigue fait référence aux chamans coréens qui chantaient et dansaient pour chasser le mal. Cette pratique fait écho à la façon dont les gens, à différentes époques, ont toujours cherché des réponses dans les systèmes mystiques, qu’il s’agisse des anciens rituels de la civilisation maya ou de l’astrologie grecque antique, qui racontaient le caractère et le destin d’une personne. Le design des lames s’inspire des armes rituelles coréennes. Les éléments des costumes ne sont pas non plus le fruit du hasard. Les filles portent des norigae, des pendentifs talismans censés attirer la richesse et la chance. Quant aux Saja Boys, dans leurs apparences démoniaques, ils portent des costumes traditionnels coréens et des chapeaux gat. Même les compagnons de Jinu, le tigre bleu et la pie, ont été inspirés par les auteurs dans l’art pictural coréen.

Le succès du film et de la bande originale est difficile à expliquer uniquement par la popularité du K-pop, mais ce genre musical a naturellement influencé l’intérêt pour “Les Chasseuses”. Quatre chansons ont intégré le classement Billboard Top 100 : “Golden”, “How It’s Done”, “Your Idol” et “Soda Pop” — et toutes sont clairement influencées par des groupes K-pop célèbres tels que BTS, Blackpink, IVE ou Stray Kids. Cela n’est pas surprenant, car des musiciens d’origine coréenne ont été invités à travailler sur la bande originale. Par exemple, Rumi parle et chante avec la voix d’Ejae, une compositrice qui a travaillé avec Red Velvet, Aespa et Twice. Audrey Nuna, célèbre rappeuse R&B, a prêté sa voix à Mira. Rei Ami, autre artiste hip-hop et comédienne de doublage professionnelle, a interprété le rôle de Zoé.

La chanson “Takedown” a été produite par Teddy Park, un producteur coréen connu pour son travail avec le groupe Blackpink. Et dans le générique final, on entend les membres de TWICE, l’un des groupes coréens les plus populaires. Elles ont même interprété cette chanson au festival Lollapalooza : un spectacle de drones au-dessus de la scène représentait le voile magique du film, puis formait l’inscription “honmun scellé”.

Alors que les enfants et les adolescents remarquent dans Huntr/x et Saja Boys l’influence de leurs artistes K-pop préférés, les spectateurs adultes les comparent aux girls bands et boys bands des années 1990. Les milléniaux ne sont pas aussi passionnés par la K-pop que les zoomers et la génération alpha, mais ils ont grandi avec les tubes de Nsync, Destiny’s Child et The Pussycat Dolls, donc la musique de Huntr/x et Saja Boys leur est familière.

La culture coréenne ne se limite pas à la musique pop. En 2020, Parasite, de Bong Joon-ho, est devenu le premier film non anglophone à remporter l’Oscar du meilleur film. En 2021, “Squid Game” est devenue la série la plus populaire de l’histoire de Netflix. Les dramas coréens diffusés sur cette même plateforme devancent les productions britanniques et japonaises dans le classement des séries non américaines les plus populaires. Donc, la suite est plutôt à prévoir!