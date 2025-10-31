Le premier pensait qu’il ne fallait pas suivre les tendances et qu’il valait mieux les créer, le second disait que c’est en travaillant que l’on apprenait. Ces deux hommes étaient faits pour se rencontrer. Si un duo a marqué de son empreinte l’histoire du cinéma, c’est bien le couple qu’a formé à l’écran Frank Capra et James Stewart. Un film symbolise à lui seul la rencontre de ces deux hommes : La vie est belle, véritable conte de fée moderne. Le film montre une Amérique insouciante, un monde idyllique ou il fait bon vivre…
Réalisateur : Laurent Préyale
Cast : Frank Capra, James Stewart