Documentaire Halle Berry, l’éblouissante Maria Halle Berry est une actrice, productrice et ancien mannequin américaine. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice...

Documentaire Patrick Swayze, sex appeal légendaire Patrick Swayze né le 18 août 1952 à Houston et mort le 14 septembre 2009 à Los Angeles, est...

Documentaire Sharon Stone, la monde à ses pieds Sharon Stone est une actrice et productrice de cinéma américaine, née le 10 mars 1958 à Meadville (Pennsylvanie). Après...

Documentaire Brigitte Fossey à coeur ouvert Elle fait partie de ces comédiennes qui ont grandi devant les caméras et pour qui les Français ont une...

Documentaire Dwayne Johnson The Rock, la course au #1 Dwayne Johnson, également connu sous le nom de ring The Rock, est un acteur, catcheur (lutteur professionnel) et producteur...

Documentaire Pierce Brosnan Pierce Brosnan est un acteur et producteur de cinéma irlandais naturalisé américain, né le 16 mai 1953, à Drogheda....

Documentaire Glenn Close, actrice forte et complexe Glenn Close est une actrice, scénariste et productrice américaine. Ayant commencé sa carrière sur les planches des théâtres de...

Documentaire Mickey Rourke, généreux et solitaire Mickey Rourke est un acteur, scénariste et boxeur américain né le 16 septembre 1952 à Schenectady2,3. Élève à l’Actors...

Documentaire Jean Paul Belmondo, l’enfant terrible Parmi les grands noms du cinéma français, il y a les «monuments», et puis il y a Jean-Paul Belmondo,...

Documentaire Avant Tarantino, il y a Jack Hill Selon Tarantino, il est le “Howard Hawks du film d’exploitation” ! À l’école avec Coppola et encouragé par une...

Documentaire Tom Hanks, du rire aux larmes Tom Hanks est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain. Il est depuis juillet 2020, avec sa femme...

Documentaire Antoine Comiti Tony Comiti a photographié le pire et filmé le meilleur ou inversement. Devenu l’un des plus grands producteurs de...

Documentaire Pourquoi les braquages fascinent autant le cinéma ? De Gabin à Tarantino, le braquage obsède : entre révolte, misère et mythe, les voleurs deviennent des figures tragiques...

Documentaire Le cinéma tunisien sort de l’ombre et gagne aujourd’hui le marché international Onze ans après sa révolution, la Tunisie est le théâtre d’un bouillonnement culturel et notamment cinématographique. Une jeune génération...

Documentaire Viva Varda ! La vie et l’oeuvre d’Agnès Varda, contées par ceux qui la connurent au plus près. Un portrait aussi honnête...

Documentaire Bollywood – L’évasion par le grand écran Le 21 mai 1913, l’Inde projetait son premier film : « Raja Harishchandra ». Un siècle plus tard, le...

Documentaire Kirsten Dunst, une star à en devenir Kirsten Dunst est une actrice et mannequin américano-allemande née le 30 avril 1982 à Point Pleasant, dans le New...

Documentaire Will Smith, il a séduit Hollywood Will Smith est un acteur, chanteur, producteur scénariste et américain, né le 25 septembre 1968 à Philadelphi en Pennsylvanie....

Documentaire Christoph Waltz : un méchant bien charmant De Tarantino (deux films) à James Bond (deux films également), Christoph Waltz, le plus doux des « bad guys », retrace...