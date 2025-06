Documentaire

En quelques années, Franck Dubosc est devenu un poids lourd de l’humour populaire français. Et depuis deux ans, une valeur sûre du cinéma grand public. Car en 2006, avec le film « Camping », il affichait un record : plus de 5 millions d’entrées. Côté scène, depuis 5 ans, il se produit à guichets fermés dans tous les zéniths de France, jusqu’à 5 000 personnes par soir. Ce luxe, c’est l’un des seuls artistes à pouvoir se l’offrir. Son fond de commerce : le populaire, jusqu’à la caricature. Mais en coulisses, Franck Dubosc présente un autre visage. L’histoire d’un enfant des HLM de la banlieue de Rouen. Des parents aux revenus modestes et pour le petit Franck une obsession : s’extraire de sa condition sociale. Comment expliquer le phénomène Dubosc ? Pourquoi un tel engouement du public ? Où se situe-t-il sur l’échiquier des humoristes de France ? Itinéraire et décryptage d’un gamin de banlieue parti à la conquête du vedettariat. Un documentaire de Véronique Siejak.