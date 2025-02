Documentaire

Marlon Brando, décédé le 1ᵉʳ juillet 2004, vivait reclus à Hollywood, souffrant d’obésité et utilisant un tube à oxygène. Ses derniers jours étaient marqués par des appels à ses proches.Connu pour « Le Parrain », sa carrière avait décliné, et il avait des relations tumultueuses avec de nombreuses femmes. Sa vie personnelle était chaotique, marquée par des conflits familiaux et des drames, dont le meurtre commis par son fils Christian. À la fin de sa vie, Brando a exprimé un intérêt pour les causes humanitaires, mais sa gestion de sa succession a soulevé des controverses.