Documentaire

Depardieu citoyen russe, ultime pied de nez d’un roi de la provoc ? Pas si simple. La passion brûle depuis 20 ans entre l’amateur de démesure et le plus grand pays du monde. Danton, Cyrano ou La chèvre : quand il découvre la Russie, le comédien est déjà très connu là-bas. Et comme toujours avec lui, l’art, le business et la politique se mélangent. Il monte sur son nom des coproductions télé, monnaie ses apparitions dans la pub et dans les soirées mondaines, et surtout est reçu par tous les hommes forts de la région. Comment Depardieu s’est-il lié d’amitié avec Vladimir Poutine ? Près de Moscou, l’acteur dispose déjà d’un terrain où il pourrait faire construire sa maison. Un documentaire d’Emmanuelle Cohen et Anthony Headley.