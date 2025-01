Documentaire



Un hommage poignant à Matthew Perry, l’inoubliable Chandler Bing de Friends. Dans ce documentaire de 2023, plongez dans la vie personnelle et professionnelle de l’acteur, en découvrant ses luttes intérieures et ses moments de fragilité. Ce portrait sincère révèle les coulisses de son parcours, marqué par des défis personnels et une carrière emblématique.Au programme :Une exploration de la vie de Matthew Perry, au-delà de son rôle de ChandlerSes combats avec la dépendance et ses efforts pour surmonter les épreuvesDes témoignages émouvants de proches et de collègues de l’acteurUn documentaire émouvant qui rend hommage à un acteur talentueux et humainement complexe.