Woody Harrelson est un acteur américain, né le 23 juillet 1961 à Midland (Texas).
Révélé au grand public avec sa participation à la série télévisée comique Cheers, sa carrière marque un tournant lorsqu’il est nommé à l’Oscar du meilleur acteur pour Larry Flynt (1996). Nommé par la suite à deux reprises dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, pour The Messenger (2009) et Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance (2017), il interprète également Haymitch Abernathy dans la saga Hunger Games de 2012 à 2015.