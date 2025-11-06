Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Kate Winslet, radieuse et intense Kate Winslet est une actrice britannique, née le 5 octobre 1975 à Reading en Angleterre. Élevée dans le Berkshire,...

Documentaire Billy Bob Thornton, l’acteur sudiste Billy Bob Thorntonest un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et musicien américain. Après un début de carrière dans des seconds...

Documentaire Penélope Cruz, une icône mondiale Penélope Cruz est une actrice, mannequin et designer espagnole, née le 28 avril 1974 à Alcobendas. Repérée par son...

Documentaire Brigitte Bardot : portrait intime d’une star En 1973, au sommet de sa célébrité, Brigitte Bardot tourne le dos au cinéma pour se vouer corps et...

Documentaire Les scandales de « La religieuse » À cent cinquante ans de distance, La religieuse, roman que Denis Diderot a passé plus de vingt ans à...

Documentaire Robert Downey Jr, l’or pur d’Hollywood Robert Downey Jr est un acteur américain, né le 4 avril 1965 à New York. Révélé à la fin...

Conférence La science fait son cinéma Les films de science-fiction font rêver mais posent aussi de nombreuses questions. Godzilla et les monstres géants sont-ils biologiquement...

Article Les meilleures idées de cadeaux pour un fan de cinéma Si vous cherchez des idées de cadeaux pour un fan cinéphile, vous êtes au bon endroit ! Nous allons vous...

Documentaire Double Take Sous les traits d’un professeur d’histoire paranoïaque, le cinéaste Alfred Hitchcock se retrouve plongé au cœur d’un chassé-croisé empreint...

Documentaire Disney : les secrets d’un empire magique Plongez dans les coulisses de la plus grande machine à rêve du monde : Disney. Découvrez comment Walt Disney...

Documentaire Alain Delon, l’ombre au tableau Karl Zéro et Daisy d’Errata passent au crible le mythe Delon, cherchant à comprendre pourquoi l’acteur d’exception a choisi, à un tournant...

Documentaire Gérard Oury, le roi de la comédie Celui qui a créé le couple mythique Bourvil – Louis de Funès, qui a offert à Jean-Paul Belmondo et...

Documentaire Il était une fois le cinéma français – 1930 (Partie 1/2) J’essaye de mettre en place un format spécifique, avec une intro qui pose les enjeux, le contexte de l’année...

Documentaire Le cinéma dans l’œil de l’agence Magnum L’agence Magnum, créée en 1947 par Robert Capa, est intimement liée au cinéma depuis soixante-dix ans. Ses photographes iconiques,...

Conférence Le cinéma comme langage Une conférence de Arnaud Desplechin et Léa Mysius animée par Mazarine Pingeot.

Documentaire Truffaut : dans l’intimité d’un réalisateur iconique Soixante ans après la sortie du film « Les 400 Coups », un nouveau public a découvert le cinéma mythique de...

Podcast Pier Paolo Pasolini (1922-1975), la rage, l’œil et la plume Célébré pour la singularité de son œuvre cinématographique, Pier Paolo Pasolini était aussi un polygraphe qui intervenait sans relâche...

Podcast Super-Héros ou Super-Vilains, à Thor ou à raison ! Entre bien ou mal, l’univers Marvel dépasse largement une vision manichéenne des choses. On apprend même à aimer ces...